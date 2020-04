Campeonato Brasileiro de 'League of Legends' retorna em formato online

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma pausa em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Riot anunciou que o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) e o Circuito Desafiante estão de volta.

As competições que estavam suspensas retornam em formato online, com operação de transmissões remota, a fim de proteger os envolvidos. A 13ª rodada (super semana) do CBLoL acontecerá no dia 10 de abril, enquanto a 7ª rodada do Circuito Desafiante está prevista para o dia 13.

Em comunicado escrito por Cacophonie, líder de Esports da Riot Games no Brasil, a empresa afirma que foram enviados equipamentos para a casa de seus parceiros, assim como foram adquirimos novos softwares para ajudar a tornar remoto o fluxo de trabalho de produção e transmissão de conteúdo.

"Desta forma, os casters, observers (que são as pessoas que estão acompanhando os jogos em diferentes "câmeras" nas diferentes rotas), editores de vídeo e efeitos gráficos, e outros, estarão todos em suas casas, trabalhando através de soluções remotas que montamos neste período", diz a nota.

Outras soluções divulgadas foram a junção de profissionais para garantir suporte aos jogadores, e a realização constante de testes e análises de performance de internet e conexão.

"Ainda estamos trabalhando em soluções para o Depois do Nexus, onde entendemos que o debate conjunto de nossos convidados e jogadores profissionais é a estrela principal, e em breve voltaremos com atualizações sobre este conteúdo. Também divulgaremos em breve o restante do calendário da Primeira Etapa, assim como informações sobre a Final da Primeira Etapa do CBLoL", afirma o comunicado.