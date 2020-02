Campeã do MasterChef sofre acidente de esqui e mostra rosto todo machucado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeã da edição de 2018 do MasterChef (Band), a gaúcha Maria Antonia Russi se acidentou durante suas férias. Ela andava de esqui com o filho quando caiu de um barranco. Seu rosto ficou todo machucado.Pelas redes sociais, contou mais detalhes do que aconteceu e mostrou o resultado dos hematomas. "Sempre brinquei sobre ser loira e não conseguir fazer as coisas direito. Muitos não entendem e acham que é uma brincadeira de mau gosto, mas na verdade para mim sempre foi sobre rir de mim mesma. Fazer graça da desgraça, pois nunca fui coordenada e não levo jeito para esportes", começou."Na última terça-feira [18], brincando com o João Pedro [filho], sofri um acidente. Simplesmente caí barranco abaixo. Era começo de noite e eu fiquei assustada e com medo. Imediatamente liguei para o meu médico que me ajudou nos primeiros socorros", contou.Segundo ela, tudo não passou de um susto, apesar da gravidade do acidente. "Lembram daquela promessa de não reclamar esse ano? Então, consegui! Eu ri de mim mesma e segui com as minhas férias. Hoje estou bem melhor", revelou.Um dos primeiros a comentar a publicação foi o chef de cozinha e jurado do reality da Band Henrique Fogaça. "Melhoras. Agradecer sempre por poder estar viva. Deus no comando", escreveu.