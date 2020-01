Camila Cabello e Shawn Mendes prometem receber Grammy só de roupas íntimas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Camila Cabello, 22, e o namorado Shawn Mendes, 21, fizeram uma promessa inusitada caso os dois vençam o Grammy pela canção "Señorita". Eles disputam pelo prêmio de melhor duo pop. A cerimônia acontece neste domingo (26).



"Se Shawn e eu ganharmos o Grammy, andaremos no palco de cueca, assim como fez o Twenty One Pilots. Isso é uma promessa", brincou a cantora. Cabello lembrou do Grammy de 2017, quando a banda subiu ao palco só com as roupas de baixo para receber seu troféu pela música "Stressed Out".



Os músicos do Twenty One Pilots explicaram a cena. "Essa história começa em Columbus, Ohio. Isso foi há alguns anos, antes de Josh e eu podermos ganhar dinheiro tocando música. Enquanto assistíamos [ao Grammy], percebemos que cada um de nós estava de cueca", disse Joseph em seu discurso. "Dissemos: 'Se ganharmos um Grammy, devemos recebê-lo assim!'"



Mais tarde, ela disse que não tem certeza se realmente terá coragem de executar a ideia: "Eu tenho que malhar antes de fazer isso", brincou ela, durante uma entrevista de rádio.



Camila Cabello está entre os shows confirmados da cerimônia, que tem os artistas Lizzo, Billie Eilish e Lil Nas X com o maior número de indicações.



Com o sucesso "Señorita", o casal já levou o prêmio de colaboração do ano no American Music Awards, em novembro do ano passado.