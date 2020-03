Caito Mainier vai substituir Paulo Vieira na bancada do 'Fora de Hora'

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo escolheu o substituto de Paulo Vieira no humorístico "Fora de Hora", que satiriza programas jornalísticos. Desde a estreia, a bancada do programa tem sido dividida pelo comediante e pela colega Renata Gaspar. Porém, Paulo está internado no Rio.

Como o programa faz humor em cima das atualidades, não há frente de gravação. Portanto, na próxima semana, a bancada vai contar, além de Renata, com Caito Mainier, que interpreta o personagem Pedro Resedá. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora.

Caito é também conhecido como integrante do "Choque de Cultura", no qual vive o hilário Rogerinho do Ingá.

Paulo está internado no CopaStar, na zona Sul do Rio, desde domingo (1º). Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ele contraiu uma meningite bacteriana. A jornalista também foi a primeira a dar a notícia da substituição.

Como o programa que foi ao ar na terça-feira passada (3) já estava gravado, não foi necessário fazer nenhuma alteração. A direção da Globo, no entanto, aguardava informações sobre a saúde do apresentador para saber se ele poderia participar da edição que irá ao ar no dia 10.

Mesmo no hospital, o apresentador manteve o bom humor. "Que hospital maravilhoso que a gente chama a enfermeira para pedir senha do Wi-Fi. Cheio de 'Good doctor'", brincou em referência à série da Globoplay.

Ele ainda não tem previsão de alta.