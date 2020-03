O inimigo invisível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Caio Castro, 31, foi o convidado do Programa da Maísa, que estreou sua segunda temporada neste sábado (21). Entre várias assuntos sobre sua carreira e vida pessoal, ele revelou que já teve que gravar uma cena de beijo com uma atriz que estava com mau hálito.

"Acho que ela estava nervosa porque ia fazer uma participação e não tomou café da manhã. Aí já veio aquele aromazinho meio estranho", afirmou o ator, que acabou "salvo" por uma pessoa da produção que ofereceu uma bala a atriz, cujo nome não foi revelado.

Durante o programa, Maísa acabou mencionando a atual namorada do ator, a atriz Grazi Massafera, 37, questionando quem ele salvaria em um suposto acidente aéreo: "Tatá Werneck, Giovanna Lancellotti ou Grazi Massafera?", perguntou ela citando duas grandes amigas de Caio.

"Pensando na humanidade. Com a Giovanna, ficaríamos só eu ela no mundo. Se eu salvo a Tatá, também e ela já tem filho. Pelo menos com a Grazi eu poderia fazer uns filhos", brincou ele, que tornou público o namoro com a atriz no mês passado, nas comemorações pelo Dia dos Namorados do hemisfério norte.

Há algumas semanas, a Grazi usou as redes sociais para desmentir os boatos que estão circulando desde que ela e o ator Caio Castro voltaram das férias que passaram nas Ilhas Maldivas. Ela ainda afirmou que sua grande preocupação no momento é o risco do coronavírus.

"Não me casei nem fiz cerimônia nas Maldivas, só viajei de férias. Não ganhei carro. Não comprei enxoval, comprei tênis pra minha filha e essência para casa. A única verdade é que estou preocupada com o coronavírus. Vamos voltar nossa energia para o que é real e que, de fato, importa", afirmou ela.

Desde que Grazi e Caio Castro voltaram das Maldivas, há cerca de dez dias, alguns boatos apontaram que eles poderiam ter se casado durante a viagem. Também houve notícias de que o ator teria presenteado a namorada com um carro de luxo e que os dois teriam planos de se morar juntos.

"Geralmente não rebato esse tipo de notícia. Mas o que podem escrever amanhã? E quais são as verdades e mentiras sobre a própria epidemia? Muitas questões e preocupações envolvem notícias. Cuidado com elas!", postou a atriz.