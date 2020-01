Bruno Gagliasso tatua nome do filho no pescoço

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Gagliasso, 37, resolveu fazer uma homenagem ao filho, Bless, e tatuou seu nome no pescoço. O ator compartilhou a novidade em um post nas redes sociais, neste domingo (19).



Além de ser nome do filho de Bruno com Giovanna Ewbank, 33, Bless também significa bênção em inglês. Tanto que o ator escreveu, ao lado da foto em que mostrava a tatuagem, "Bless de blessings" (bênção de bênçãos).



Pela imagem, o desenho, bastante simples, parecia ter sido acabado de fazer, já que havia certa vermelhidão ao seu redor.



Bruno e Giovanna também são pais de Titi. Ela e Bless foram adotados pelo casal, que anunciou, no fim do ano passado, que está esperando seu primeiro filho biológico.