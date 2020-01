Veja por quem Bruna Marquezine declarou torcida nesse paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Marquezine está ligada em tudo o que acontece no BBB 20. Muito por conta da forte amizade que ela tem com a cantora e atriz Manu Gavassi.



Irritada com a postura de alguns homens na casa, Bruna fez questão de dar a sua torcida por Bianca Andrade, a Boca Rosa, no paredão entre ela e Lucas Chumbo.



Em resposta a um seguidor no Twitter que opinou que Chumbo teria 0% de chances de se safar da berlinda, a atriz comentou: "Menos um tóxico".



A opinião de Bruna está muito baseada na conversa que Chumbo, Petrix e outros brothers tiveram nesta segunda-feira (27) na jacuzzi. Eles reclamaram da falta de beleza das mulheres na casa. Petrix ainda disse que faltava "uma novinha".



O paredão entre Boca Rosa e Chumbo acontece nesta terça-feira (28) no Big Brother Brasil.