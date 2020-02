Bruna Marquezine canta com Emma Roberts em campanha de perfume

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Marquezine, 24, é uma das protagonistas de uma campanha publicitária internacional. A brasileira aparece nua no chuveiro e cantando em novo vídeo que promove o perfume Alive da marca Hugo Boss. A atriz Emma Roberts, estrela de "American Horror Story" é outra estrela da grife com Laura Harrier e Chloe Bennet.No vídeo, as atrizes aparecem em cenas separadas, todas cantando "What's up" do grupo 4 Non Blondes. O sucesso dos anos 1990 foi relembrado em uma das cenas da série "Sense8", da Netflix, em que todos os personagens sensitivos pareciam estar conectados pela mesma música.No final do vídeo, as quatro atrizes passeiam juntas ao som da canção.Recentemente, Marquezine recebeu críticas nas redes sociais por causa de sua magreza. A atriz respondeu de forma irônica. "Só vou postar foto agora segurando meu exame de sangue para ver se param de se 'preocupar' tanto assim com a minha saúde", publicou.Um dos comentários mais polêmicos, no entanto, foi de Danilo Gentili. O humorista compartilhou uma imagem da atriz durante o Carnaval deste ano e colocou a seguinte legenda: "Parece que ela trocou um craque pelo outro". Usuários da rede social entenderam a frase como uma referência ao uso da droga (crack) e a magreza da atriz, que já namorou o craque Neymar.Diversas atrizes se manifestaram para defender Marquezine —Suzana Pires foi uma delas. "Todo meu apoio, sororidade e força para a Bruna Marquezine covardemente atacada por um homem público sem a menor responsabilidade coletiva, misógino e criminoso. Processo nele já", escreveu ela em seu Instagram.