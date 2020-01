Brad Pitt leva prêmio de Melhor Ator Coadjuvante e agradece Leonardo DiCaprio em seu discurso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brad Pitt, 56, citou o colega Leonardo DiCaprio, 45, em seu discurso de vencedor do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante do Globo de Ouro 2020, que aconteceu neste domingo (5), em Beverly Hills, Califórnia.O ator venceu a categoria pelo seu papel em "Era Uma Vez em... Hollywood", filme dirigido por Quentin Tarantino, que também contou com a presença de DiCaprio. "Antes do filme 'O Regresso', eu costumava assistir aos colegas dele [DiCaprio] ganhando prêmios, e o agradecendo profundamente. Eu sei porquê, ele é uma estrela completa. Ele é um nobre, não estaria aqui sem ele", afirmou Pitt.Em tom de descontração, o ator também brincou dizendo que "dividiria a tábua do Titanic com Leonardo DiCaprio." Os dois viveram Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), e Cliff Booth (Brad Pitt), no filme de Tarantino.O longa teve destaque na 77º edição da premiação, já que ganhou ao todo, contando com a de Pitt, três categorias: Melhor Filme de Comédia ou Musical, Melhor Roteiro e Melhor Ator Coadjuvante.Brad Pitt concorreu com grandes nomes da dramaturgia, entre eles Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks, e Anthony Hopkins. Essa foi a primeira vez em mais de 20 anos de carreira, que Pitt venceu o Globo de Ouro.Outro momento de Pitt na premiação, que está sendo bastante comentado nas redes sociais, foi quando o ator decidiu comentar sobre a sua vida amorosa durante o seu discurso, em meio a presença da sua ex-esposa, a atriz Jennifer Aniston, 50."Gostaria de trazer minha mãe [à premiação], mas não pude porque eles dizem que estou namorando toda mulher de quem estou próximo. Seria estranho", disse Pitt. Aniston foi flagrada por um câmera durante o momento da fala do ex.Apesar do corte rápido, é possível ver um sorriso da atriz interpretado por muitos fãs no Twitter como irônico. Uma internauta postou o momento na rede social e escreveu: "Obrigada cameramen que focou na Jennifer durante o discurso".