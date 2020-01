Boninho nega ter pago valor a mais para famosos aceitarem entrar no 'BBB 20'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Boninho disse em suas redes sociais que os convidados famosos do BBB 20 não receberam dinheiro extra para participar. "É camarote, mas nem tanto! Para entrar na casa do BBB, a turma do camarote teve que topar entrar em condições iguais à turma da pipoca. Sem nada extra! Brother é Brother. Então é isso ai. Entra todo mundo de cabeça nesse R$ 1,5 milhão. E olha que é livre de imposto", disse o diretor em sua conta do Instagram.Ainda não é possível saber, porém, qual será a dinâmica dos participantes. Isso porque os mais famosos acumulam milhares de seguidores cada um e talvez fosse uma disputa mais injusta caso duelassem com algum anônimo.O fato é que a Globo já anunciou que o primeiro programa começa com um muro separando a casa e as duas equipes: pipoca, com anônimos inscritos, e camarote, com os mais conhecidos.Logo no início haverá uma prova para definir quem estará livre do primeiro paredão da disputa.Boninho também revelou que mais gente vai entrar na casa.