Boninho indica que mais participantes devem entrar na casa do BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, 58, diretor geral do Big Brother Brasil, publicou uma imagem misteriosa em suas redes sociais neste domingo (19).O pequeno vídeo mostra a equação "+ 4 = 2" e sugere que a lista de competidores do BBB 20, divulgada neste sábado (18), pode não estar completa."Esse time ainda não terminou... Vem mais!", disse ele na publicação.Vale lembrar que 18 nomes, entre anônimos e famosos, já foram anunciados. Caso mais duas pessoas entrem na casa, o número de competidores será igual ao da edição do programa: 20.A escolha faria sentido, dado o tom comemorativo desta edição, que homenageia as temporadas passadas do BBB.A equação em que quatro viram dois pode indicar que o programa terá, novamente, um quarteto que será votado pelo público, a fim de escolher dois deles para entrarem no confinamento. Isso já aconteceu, por acaso, com a casa de vidro no BBB 13.