Boninho faz cirurgia no abdômen para 'ficar mais gato para Ana Furtado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de TV Boninho, 58, fez uma cirurgia plástica na região do abdômen, segundo ele, "para ficar mais gato" para a esposa, a apresentadora Ana Furtado. O procedimento foi realizado há sete dias, mas o resultado, mesmo que ainda coberto por uma regata, gases e faixas, só foi mostrado agora."E aí você me pergunta: Boninho, você está fantasiado de aqualouco, já é Carnaval? E eu te respondo: Completei três [quatro] anos da bariátrica, e alguns quilos a menos, muita malhação, mas mesmo assim alguma coisa sobra. Ai tomei coragem para ficar mais gato para minha Ana Furtado", disse ele ao publicar imagem da proteção na barriga no Instagram.A cirurgia bariátrica de Boninho foi realizada em janeiro de 2016. Ele perdeu mais de 45 quilos de lá para cá e iniciou um hábito saudável de malhar regularmente."Resolvi fazer uma abdominoplastia. Pelas mãos do papa e amigo cirurgião plástico Paulinho Müller. Muita gente falou que dói, mas estou completando sete dias e já dá vontade de voltar a malhar. Não posso. Quase nem sair, até tirar todos os pontos. Então o projeto tanquinho da Ana começa daqui 30 dias", completou.Boninho se prepara para colocar no ar o BBB 20, do qual é diretor. Para essa edição, a Globo já está lançando alguns spoilers, dentre eles que a casa terá convidados e inscritos e um muro para separá-los. Os novos participantes do BBB 20 serão anunciados neste sávado (18).