Boninho diz que Prova do Líder será de sorte e desmente Paredão falso no Big Brother

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Diretor do BBB 20, Boninho fez algumas revelações aos seus seguidores nas redes sociais sobre o andamento do jogo do reality. Ele afirmou que a Prova do Líder desta quinta-feira (2) será de sorte. Além disso, ao responder a uma seguidora, ele contou que o vencedor levará para casa um carro 0 quilômetro.

O veículo, aliás, já está no quintal dos brothers e eles já imaginam que será uma prova de resistência. Boninho disse ainda que na atual edição não haverá Paredão falso.

Em praticamente todos os Paredões, os competidores especulam se o eliminado possa voltar para a competição dias depois, como aconteceu em edições anteriores. Embora a atual edição seja uma homenagem às antigas, ele diz que esse artifício não será usado.

Sobre o futuro do reality, Boninho afirmou que a edição de 2021 terá um formato diferente de elenco. O programa deste ano já inovou ao seleiconar anônimos e famosos. "Será diferente, já decidimos isso."

A atual edição tem repercutido positivamente em audiência. No último Paredão, a emissora atingiu a marca de 1,5 bilhão de votos, com a eliminação de Felipe Prior, mantendo Manu Gavassi e Mari Gonzalez na dipusta do prêmio de 1,5 milhão.