Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por causa do avanço do novo coronavírus no Brasil, Boninho desistiu de entrar com Bruno Gagliasso na próxima festa do Big Brother Brasil 20.

"Por respeito e segurança vamos deixar a brincadeira de invadir a festa para outro momento. Vamos nos cuidar! Lavem sempre as mãos. Evitem lugares com aglomerações de pessoas. Saúde a todos!", escreveu ele, em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (12).

Além do ator, Boninho também chegou a dizer que colocaria o apresentador Tiago Leifert vestido de uma forma que ninguém conseguisse reconhecê-lo.