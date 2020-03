Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se depender das dicas que o diretor Boninho dá em suas redes sociais, é praticamente fácil garantir que a prova do líder desta quinta-feira (19) será de resistência. Ao responder uma seguidora sobre essa possibilidade, Boninho foi enfático. "Resistência daquelas raiz", disse.

Ele também confidenciou ao público que lota o seu Instagram que a prova vai ser uma releitura de alguma outra que já passou pelo reality nesses 20 anos de história.

Especulações apontam para a famosa prova de resistência dentro do carro que geralmente aparecia no começo de algumas edições do reality.

A última prova de resistência aconteceu na quinta passada quando Felipe Prior foi o último a deixar a prova. Na ocasião, os brothers tinham de apertar um botão o mais rápido possível quando um jato de spray fosse acionado. A prova começou de noite e só terminou 6h30. Rafa perdeu para Prior.

Boninho também revelou que em breve haverá uma live com Ivete Sangalo em uma das festas do BBB 20. Ele convidou a baiana e ela aceitou por meio das redes sociais.