Boninho cogita uso do quarto branco nesta edição do 'BBB', e internautas comemoram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, diretor do Big Brother Brasil 20, afirmou em suas redes sociais que o quarto branco, usado pela primeira vez na nona edição do programa, poderá voltar. A afirmação foi feita após o questionamento de um internauta. "Acho que sim", afirmou ele.



O quarto branco já foi usado duas vezes no reality, nas edições nove e dez, como castigo a participantes que atenderam ao Big Fone e resultou em eliminações. Os internautas, no entanto, pareceram aprovar sua volta e aproveitaram para pedir também um paredão falso.



"Quarto branco foi um dos momentos mais marcantes, adorei", afirmou um. "Adorei a notícia. Quero muito poder ver o quarto branco e a reação deles", comentou outro. "Coloca o Prior no quarto branco, ele vai andar no teto!", disse mais um.



O último paredão, formado na noite deste domingo (17), colocou Lucas, Victor Hugo e Babu Santana na berlinda. Marcela também chegou a ser indicada durante a Prova do Líder, mas conseguiu se livrar da disputa ao vencer a Prova Bate e Volta.