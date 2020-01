'Bom Sucesso' termina com volta de Alberto, Diogo louco, beijo gay e crítica aos terraplanistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mistura entre literatura e teledramaturgia, que foi um dos grandes acertos de "Bom Sucesso", teve destaque também no último capítulo da trama das sete, na noite desta sexta-feira (24). Protagonista da história e apaixonado por livros, Alberto (Antonio Fagundes) morreu em sua biblioteca e sorrindo. Como lembrou o seu filho Marcos (Rômulo Estrela), o pai morreu "sorrindo como Quincas Berro D' Água", personagem de Jorge Amado.Na cena final, Alberto volta como espírito para conversar com Paloma (Grazi Massafera). No diálogo, o editor afirma que o céu é chato, mas aproveita para cutucar os que acreditam que a terra é plana. "Uma coisa é certeza: a terra é redonda e azul, como diziam os astronautas."Em seguida, ele pede para Paloma ler um trecho do livro "A Morte e a Morte de Quincas Berro D'Água". Foi a última obra citada na novela, que incentivou a leitura ao falar de literatura de forma lúdica. Mais de 50 títulos foram indicados ao longo da trama.O capítulo final também teve espaço para as trapalhadas de Diogo (Armando Babaioff). Apesar de todos pensarem que ele tinha morrido no incêndio da Prado Monteiro, o vilão voltou disposto a matar Alberto. Mas ele chegou atrasado, porque o protagonista já estava morto.Diogo fez então Nana (Fabíula Nascimento) de refém. Mais uma vez a sua estratégia não deu certo. Sua ex-mulher consegue se desvencilhar dele, que é preso pela polícia.Na prisão, ele apanha de outros presos e começa a ver fantasmas das pessoas que ele matou ao longo da trama.Gisele (Sheron Menezzes), vilã que se regenerou e que também tinha sido dada como morta, reaparece na Grécia ao lado do seu amor, Yuri (Marcello Mello Jr.), e dos amigos William (Diego Montez) e Pablo Sanches (Rafael Infante). Teve até espaço para um beijo gay entre William e Pablo.O capítulo teve ainda Nana grávida de Mário (Lúcio Mauro Filho), o casamento de Ramon (Davi Junior) e Francisca (Gabriela Moreyra), e participações de convidados, como o cantor Zeca Pagodinho, e a ex-jogadora de basquete Hortência.