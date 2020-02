Bolsonaro diz que novo presidente da Fundação Palmares é 'excelente pessoa'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um dia após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) liberar a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o indicado é uma "excelente pessoa" e que ele assumirá suas funções no órgão."Ele volta pra lá [Fundação Palmares]", disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada. "Eu acho que o garoto que foi liberado ontem é uma excelente pessoa".Camargo é jornalista e sua nomeação para a presidência da fundação responsável por promover a cultura de matriz africana no país gerou críticas do movimento negro. Em seu perfil no Facebook, ele se definiu como: "negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto".Camargo também já afirmou, em seu perfil, que o Brasil tem "racismo nutella" e que "o racismo real existe nos EUA".Em dezembro, a Justiça acatou uma ação civil que pedia a suspensão da nomeação de Camargo. Na decisão do STJ desta quarta-feira (12), o presidente da corte, João Otávio de Noronha, reconheceu que a decisão anterior, "a pretexto de fiscalizar a legalidade do ato administrativo, interferiu, de forma indevida, nos critérios eminentemente discricionários da nomeação, causando entraves ao exercício de atividade inerente ao Poder Executivo."Ao dizer que Camargo voltará para a Fundação Palmares, Bolsonaro disse ainda que todos os ministros podem indicar seus auxiliares, mas que o presidente tem poder de veto.Segundo o mandatário, ainda não há data para a posse da atriz Regina Duarte como nova Secretária Especial da Cultur --estrutura responsável pela Fundação Palmares. "Ela está acertando a vida dela", declarou.