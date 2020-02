Boca Rosa recua e se desculpa para Marcela no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eliminação do Petrix com 80,27% dos votos na noite desta terça-feira (4), a casa do BBB 20 teve uma madrugada intensa. A chegada dos novos participantes Daniel e Ivy, vencedores da Casa de vidro, também estremeceu a relação dos confinados.Daniel contou para todas as meninas que Marcela e Gizelly disseram a verdade sobre o plano dos homens de seduzir as participantes comprometidas (para queimá-las em rede nacional). Não demorou muito para Bianca, Boca Rosa, pedir desculpas por não acreditar na história.Durante a madrugada, no Quarto Céu, Bianca se aproximou de Marcela e disse: "Eu acho que te devo desculpas. Da mesma maneira que eu gosto de ouvir todas as pessoas por igual e que não gosto de julgar ninguém, eu gosto de aprender. Estou me sentindo extremamente culpada por querer dar a chance de ouvir todo mundo em vez de só enxergar a dor de vocês duas".Marcela, por sua vez, ouviu atentamente o pedido de desculpas de Bianca e por fim abraçou a participante. Ela também disse que Hadson, um dos envolvidos no plano, tem um coração bom mas que não justifica os comportamentos intencionais.RELEMBRE A POLÊMICATudo começou quando Hadson disse para Marcela e Gizelly que os brothers teriam um plano de sedução para Mari, o que seria um "teste de infidelidade", já que a sister tem um namorado fora da casa. O brother disse que os homens da casa estavam usando Lucas "para distrair, para que as mulheres cedam, as que são casadas lá fora".Antes disso, Hadson, Lucas, Petrix, Guilherme, Felipe e o já eliminado Chumbo haviam conversado entre si sobre como fazer com que as mulheres "queimassem" sua imagem para os espectadores, focando inicialmente em Mari.A cena parecia demonstrar que as sisters estavam se reunindo contra os brothers -com exceção de Pyong, Babu e Vitor Hugo. No entanto, momentos depois da discussão, Bianca (também conhecida como Boca Rosa) questionou a veracidade da fala das sisters. "Eu não acredito", disse ela em uma roda só de meninas, pedindo para que lhe contassem a verdade.