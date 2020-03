Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do Big Brother da Itália puderam ligar para os seus familiares por causa da pandemia do coronavírus. Eles foram avisados sobre o problema que tem ocorrido no país e no mundo e houve muita emoção na hora dos telefonemas (veja abaixo).

O número de mortes por causa do novo coronavírus na Itália ultrapassou o da China nesta quinta (19). Com mais 427 casos em um dia, a Itália tem agora 3.405 mortes. O último dado divulgado pela China foi de 3.249 mortos.

Em número de mortos por 100 mil habitantes, a Itália tem situação muito mais grave que a da China: 5,7, contra 0,23. A média mundial é 0,115 e a da Europa, 0,5 (puxada pelos números italianos). A Espanha registrava 1,3 mortes por 100 mil habitantes na manhã desta quinta, a França, 0,7, e Suíça e Holanda, 0,4.

O programa quebrou todos os protocolos ao fazer tal atitude. Algo semelhante aconteceu no BBB 20 quando Tiago Leifert explicou o que estava acontecendo do lado de fora aos brothers. Na ocasião, também houve choradeira, e alguns competidores acharam que estava acontecendo até uma guerra.

Na atração brasileira, porém, ninguém conseguiu ligar para famílias, mas o apresentador prometeu que eles ficariam informados sobre tudo e que qualquer problema com familiares o participante seria avisado.