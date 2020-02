Bianca volta a falar com Guilherme e diz ter certeza que machucou Diogo Melim em 'BBB 20'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bianca Andrade, a Boca Rosa, voltou a falar com Guilherme no noite desta quinta-feira (13) no Big Brother Brasil 20. A blogueira tinha se afastado do modelo desde domingo (9) após os acontecimentos na festa "Guerra e Paz", quando Gabi ficou triste ao ver que Bianca e Guilherme passaram a celebração inteira juntos.



Naquela ocasião, Boca Rosa chegou a dizer que queria beijar o colega de confinamento e causou ciúme na cantora. Depois, a blogueira pediu desculpas para Gabi e para o namorado, o cantor Diogo Melim. Fora da casa, o músico apagou as fotos que tinha ao lado de Bianca.



Nesta quinta (13), Boca Rosa disse para Guilherme que sentiu falta da amizade dele, mas que se afastar era o mínimo que ela poderia fazer depois de tudo o que aconteceu na festa. "Quero muito conseguir não beber mais, eu machuquei a Gabi, machuquei você."



Ela também afirmou ter certeza de que machucou o namorado e o motivo de não ter falado com ele na festa desta quarta (12), que era da líder Gabi.



"Tenho certeza que obviamente machuquei meu namorado. O peso estava na minha cabeça, não estava na sua. Você não fez nada, o mínimo de coerência que eu tinha que ter era ficar na minha, deixar a mina [Gabi] curtir a festa dela. Só que eu também senti muita falta, pensei 'cara, ele é meu amigo de verdade' "



Guilherme disse que ficou chateado porque Bianca parou de falar com ele. "Eu falo para todo mundo: 'Eu me identifiquei com ela [Bianca] porque a gente pensa igual'. Eu estava entendendo seu lado, respeitando seu espaço e seu tempo. Em nenhum momento eu acho que foi você, você estava vulnerável, sob efeito de álcool."