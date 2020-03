Bianca diz que recebe mensagens de ódio de mulheres desde saída do BBB

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, que foi eliminada do BBB 20, diz que está muito mais feliz fora da casa do que dentro dela.

Porém, em uma série de vídeos em seu Instagram, revelou que tem sofrido todos os dias com ataques e ofensas de mulheres em sua caixa de mensagens. Tudo por conta de ela ter apoiado parte dos meninos da casa e por tem falado que a aproximação com Guilherme no reality não teria sido só culpa dela.

"Estou tentando aprender sobre sororidade porque tenho de aprender. Mas os ataques são pesados, estou sentindo na pele", começou.

Em outro trecho, diz que todos os dias lê comentários ofensivos. "Muitas mulheres me apontam o dedo, mas acho que eu precisava passar por isso para estudar mais nossa causa. Mas entro na minha caixa de mensagem e é muita ofensa. Elas não sabem como estão me magoando", disse.

Na série de vídeos, Bianca revelou que se considera "cachaceira" e que esse é o principal motivo de algumas besteiras que ela acaba fazendo.

"Uma coisa que aprendi é que não faço mais questão de ser amada por muita gente. Ainda tinha sentimento de rejeição que doía, mas a gente vai acostumando. Tem gente que me ama e que me odeia e será sempre assim."

Para ela, Felipe Prior é uma pessoa de bom coração. Ela revela não se arrepender da amizade que fez com ele mesmo sendo julgada por isso. "Eu gosto do Prior. É a minha opinião. Ele falava que eu era a única que conseguia enxergar seu coração. Acho ele autêntico e verdadeiro", finalizou.