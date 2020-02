Bianca diz que Rafa 'se faz de coitada' e é 'maluca e manipuladora'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em conversa com Flayslane e Mari na noite desta quinta-feira (20), Bianca revelou que acha a sister Rafa Kaliman "maluca" e "manipuladora".Após Mari dizer que se sentia culpada porque Rafa a chamou para dizer que se sentia excluída, Bianca retrucou: "Essa menina é maluca. Acha que todo mundo está querendo competir com ela".A influenciadora digital declarou que não duvida da fé de ninguém, "mas isso não quer dizer que eu não veja que ela é uma pessoa articulada e manipuladora".Flayslane, que já declarou não gostar de Rafa e acabou indo ao paredão na prova em que a sister se tornou líder, afirmou que ainda quer conversar com ela. Bianca, por sua vez, disse que não tem mais o que falar com a sister."Eu só desejo coisas boas para ela, para ela parar de ser competitiva com os outros", afirma a influenciadora. Em seguida, ela disse que a sister não a convence e que "se exclui".Antes da conversa, Gabi também estava na roda das sister e Bianca explicou a situação: "Assim que aconteceu a minha situação, ela se aproximou da Mari. Depois, do nada, sem conversar com a Mari, ela começou a se afastar também. Então não é a gente que está excluindo. A pessoa se excluí e se faz de coitada".Gabi apenas disse que gostaria que as meninas fizessem as pazes.