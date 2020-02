Bianca Andrade diz que sua sua marca vendeu três vezes mais com ela no BBB: 'Vitrine absurda'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, 25, conhecida como Boca Rosa, afirmou nesta quinta-feira (27), em suas redes sociais e depois no programa Se Joga (Globo), que a estratégia pensada antes de entrar no Big Brother Brasil 20 deu certo e que sua marcar vendeu três vezes mais enquanto ela estava no programa."Eu falei que ia me fazer presente aqui fora, por isso queimei minha cabeça pra pensar numa maneira que fosse expressiva. A gente montou todos os looks antes, eu decorei todos os look, cada cabelo, cada maquiagem. E a gente vendeu exatamente três vezes mais enquanto eu estava no programa."Bianca falou ainda que as vendas aumentaram ainda mais após a sua saída do BBB 20, na última terça-feira (25). Ela tem uma linha de maquiagem chamada Boca Rosa Beauty, da Payot.Apesar do resultado positivo para sua marca, Bianca afirmou, no Se Joga, que ainda está conversando com músico Diogo Melim, sem dizer se eles reataram o namoro. O casal estava junto antes de ela entrar no reality, mas Diogo acabou apagando as fotos dos dois nas redes sociais após a aproximação de Bianca e Guilherme na casa."Ele é uma pessoa extremamente incrível, com certeza não vai me julgar por uma coisa. Enfim, a gente vai conversar. O que tiver que ser, será", afirmou ela sobre Diogo.Já sobre Guilherme, ela garantiu que não se apaixonou por ele. "Eu já era apaixonada [pelo namorado]. Quando veio a aproximação dele, eu estava sozinha, principalmente quando houve a separação de homens e mulheres. Eu olhava os rapazes e ficava muito mal de ver as pessoas serem totalmente canceladas. Não gosto disso."