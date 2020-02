Beyoncé proíbe fotos de sua apresentação em memorial a Kobe Bryant, em Los Angeles

SÃO PAULOM SP (FOLHAPRESS) - Fotógrafos foram proibidos de registrar imagens da cantora Beyoncé, 38, durante a sua apresentação em homenagem a Kobe Bryant.Cerca de 20 mil pessoas compareceram ao Staples Center, ginásio do Los Angeles Lakers, nesta segunda (24), para acompanhar o memorial em homenagem ao jogador Kobe Bryant e à filha dele, Gianna. Os dois morreram na queda de um helicóptero na Califórnia, Estados Unidos, em 26 de janeiro.A celebração iniciou com uma apresentação de Beyoncé cantando "Xo" e "Halo". A administração do Staples Center divulgou um comunicado antecipado para garantir que nenhuma imagem dela fosse feita."É uma ofensa à família de Kobe e para os fãs dela. Beyoncé está controlando demais a sua imagem. Ela só tem liberado a publicação de fotos que sejam aprovadas antes, então nenhum fotógrafo foi autorizado a fazer fotos dela durante o memorial. Sério? É um memorial. Nem a família de Michael Jackson fez isso", reclamou um dos organizadores do evento ao site americano Page Six.O empresário de Beyoncé já tinha pedido a alguns veículos de mídia que removessem fotos "pouco lisonjeiras" da cantora.O site procurou a artista para comentar o assunto, mas não obteve resposta.