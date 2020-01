Beijo entre personagens Chiquinha e Senhor Barriga deixa fãs intrigados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um beijo na boca entre Maria Antonieta de las Nieves e Édgar Vivar, mais conhecidos por seus personagens Chiquinha e Senhor Barriga no seriado Chaves, repercutiu no mundo todo e levantou a dúvida: estariam eles namorando?



O momento de carinho aconteceu durante uma festa de aniversário surpresa preparada pela filha de Maria Antonieta, que completou 69 anos poucos dias antes do Natal.



A atriz comentou o caso em entrevista à revista mexicana TVNotas. "Esta é a primeira vez que nós damos um beijo". E seguiu segura. "Eu estou viúva e ele é solteiro, ninguém pode nós dizer nada", disse sem confirmar ou negar os rumores.



Maria Antonieta e Édgar Vivar são amigos desde os anos 1970, quando começaram a gravar programas como Chaves e Chapolin, e nas duas partes do filme "El Chanfle" (1979), juntos com os demais integrantes da trupe.



"Eu o conheço há mais de 50 anos, sempre nos demos muito bem, durante toda a vida o tive como parte da minha família", disse à revista.



Ela seguiu falando, em tom divertido na entrevista. "A verdade é que me surpreendi muito quando ele me deu o beijo, mas gostei e brincamos que os dois estão solteiros."



Segundo o Twitter Fórum Chaves, de fãs da série, a foto do beijo do Senhor Barriga e da Chiquinha "foi apenas um momento carinhoso entre os dois, que são amigos há décadas. Nada mais que isso."



María Antonieta de las Nieves foi casada com Don Gabriel Fernández, que ela já declarou ser o amor de sua vida, até a morte dele, em setembro do ano passado. Os dois ficaram juntos por 48 anos e tiveram um filho, Gabriel Fernández.



Édgar Vivar tem grande carinho pelo Brasil e costuma visitar o país para fazer shows como Senhor Barriga ou participar de eventos com os fãs. Ele não tem filhos.