BBB20: Thelma é anjo da semana: 'E eu estava de ressaca'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thelma é o novo anjo da semana no Big Brother Brasil 2020. Ela disputou uma prova na tarde deste sábado (29) com Daniel, Gabi, Guilherme, Manu, Rafa, Victor Hugo e Felipe Prior.Através de um sorteio, ficaram de fora do desafio Pyong, Gizelly, Marcela, Flayslane, Mari, Babu e Ivy, que é a líder da semana.O desafio deste sábado foi uma prova de agilidade e atenção. Os brothers e sisters tinham que colocar desodorantes coloridos em um suporte na sequência apontada por uma tabela, seguindo uma espécie de cronômetro.Vencedora, Thelma comemorou com os amigos da casa e brincou: "E eu estava de ressaca".O paredão da próxima terça-feira (3), que será formado neste domingo (30), será triplo. Pela primeira vez nesta temporada, o brother indicado pelo líder deverá escolher outro participante para ir à berlinda. Além disso, o mais votado pela casa também terá de indicar outra pessoa ao paredão."Temos quatro indicados, então. Três jogam a prova bate e volta. Só não joga, como sempre, o indicado do líder", explicou Tiago Leifert, na noite de quinta-feira (27).