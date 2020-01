BBB20: Lucas Chumbo é surfista e entra na casa para curtir

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Chumbro, 24, deixou a temporada de surfe no meio para entrar no Big Brother Brasil. Fã do programa, assistia com o avô desde criança. Solteiro, o jovem está animado com a competição e não descarta um relacionamento na casa. "Eu não vou conseguir ficar na casa 3 meses sem um romance", diz.A possibilidade de ser notado como pessoa e profissional é outro ponto que o motivou a aceitar o convite de integrar a equipe Camarote. Como pede sua profissão, Lucas gosta de viver os extremos: "O medo é o meu melhor amigo", afirma. No programa, pretende viver e curtir muito. "Sou mulherengo romântico, trato todo mundo bem", completa.Mesmo assim, ele garante que a fama de "pegador" não procede. O surfista já teve 4 relacionamentos sérios, o mais longo com 2 anos e o mais curto com 1 mês de duração. "Eu sempre namoro, mas curto também uma safadeza às vezes", revela.No surfe desde criança, Lucas Chumbo está há três anos no top 3 mundial da categoria e levou o prêmio de "Melhor performance" na última edição do desafio Gigantes de Nazaré, realizado em Portugal.SOBRE O PROGRAMAA 20ª edição do Big Brother Brasil que estreia nesta terça-feira (21) está cheia de novidades. Uma delas é a casa que abrigará os participantes durante os três meses, que já está toda remodelada.O BBB 20 chega prometendo ainda mais conectividade com o público, com conteúdo multimídia como a #RedeBBB, o Boletim BBB e o Bate-Papo BBB, no ar sempre após o programa.A apresentação continua de Tiago Leifert, que dessa vez vai supervisionar um grupo de participantes formado por anônimos e celebridades.Como todos os anos, a casa que receberá os competidores passou por reformas. A sala, onde eles vão se reunir para conversar com o apresentador, terá a selva como tema, por exemplo.Em suas duas décadas, a versão brasileira do Big Brother alçou muita gente à fama, como Grazi Massafera e Sabrina Sato, colecionou polêmicas, encheu páginas de revistas com brothers e sisters que foram convidados para posar nus e até formou casais.Na 20ª edição, brothers e sisters terão acesso a celulares. Porém, eles não vão conseguir fazer ligações nem saber o que andam falando deles do lado de fora. De acordo com Tiago Leifert, haverá uma rede social, parecida com o Instagram, interna na casa, e eles alimentarão essa rede com imagens, vídeos e a vivência deles.O líder da semana poderá definir quem ficará na Xepa e quem estará no grupo VIP dos alimentos. Isso significa que ele escolherá quem come mais ou menos. Promessa de barracos.