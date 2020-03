As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo acabou para Victor Hugo, 25, no Big Brother Brasil 20. Na noite desta terça-feira (10), o brother foi eliminado com 85,22% dos votos contra 10,18% de Manu Gavassi, e 4,60% de Babu.

"Estou tranquilo e feliz para caramba", disse ele ao sair do programa.

Victor Hugo foi indicado ao paredão pelo líder Pyong. Já Babu foi o mais votado da casa, e Manu foi para berlinda por ter apertado o botão vermelho do Quarto Branco.

O resultado surpreendeu Victor Hugo. Em conversa com Felipe Prior, na tarde desta terça-feira, ele tinha sinalizado ter certeza de que iria continuar na disputa. "Eu estou louco para que chegue logo à noite para saber o resultado desse paredão, porque eu quero ver a reação das pessoas mudando quando eu ficar", disse.

O psicólogo começou a sua participação de forma apagada no BBB. Antes de entrar no programa, ele afirmou que é virgem e assexual, ou seja, não sente atração por sexo.

Ao longo do reality, porém, se declarou apaixonado por Guilherme, brother que foi eliminado no último dia 3, e que estava em um relacionamento com Gabi na casa. "Você é importante demais para mim aqui dentro", afirmou Victor Hugo para o modelo.

O psicólogo chegou a dizer que já tinha superado a paixão e que torcia pelo casal, mas depois voltou a falar sobre o seu amor por Guilherme. "Eu te amo independentemente de você me amar, ponto. É uma coisa que não vai mudar", afirmou ele.

Victor Hugo se envolveu em uma briga na madrugada do último sábado (7) com Gizelly e Manu Gavassi e foi chamado de falso pelas duas sisters.

Fora da casa, artistas como Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine pediram votos pela saída de Victor Hugo da casa, muito por conta da briga dele com Manu.