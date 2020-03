BBB 20: 'Sinto um racismo velado na casa', opina marido de Thelma

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com pouco mais de um mês no ar, o BBB 20 já decretou a divisão total da casa. De um lado, o grupão formado pelas "fadas sensatas" com Marcela, Manu Gavassi, Gizelly, Ivy, Daniel e Rafa liderado pelo estrategista Pyong Lee, e do outro, o arqui-inimigo do hipnólogo, Felipe Prior, e os brothers na cruzada contra Pyong, como Flayslane, Victor Hugo e Mari Gonzalez.

Neste cenário, onde encaixaríamos Thelma e Babu? Apesar de Thelma ser próxima das "fadas" e Babu ter cultivado uma parceria com Prior, a impressão nas redes sociais é que a maioria dos brothers os ignora.

Na última semana, o Twitter foi tomado por uma onda de apoio aos participantes, apontando que os julgamentos e críticas dos demais participantes poderiam ser um sinal de racismo dentro da casa. A reportagem procurou as famílias de Thelma e Babu para opinarem sobre o assunto.

Denis Silva, fotógrafo e marido de Thelma, diz acreditar que o comportamento com Thelma e Babu dentro é fruto de um racismo velado, não explícito. "Não dá para afirmar nada, mas eu sinto um racismo estrutural, velado na casa", explica.

"Até mesmo aqui fora, no Instagram, vendo o número de seguidores deles e de outros participantes, penso que deviam ter mais apoio", sugere.

Tido como rabugento e grosseiro, Babu já está há um mês na Xepa, tendo acesso somente a alimentos limitados, e o plano da casa é não dar oportunidade para o ator, com Daniel até afirmando que Babu não combina com a área VIP da casa.

"Eu te juro, se a convivência não fosse tão difícil, eu tiraria ele da Xepa. Por respeito, sabe? Por estar lá há tanto tempo, por humanidade. Mas trazer para cá para arrumar confusão...", reclamou Marcela, criticada pelo próprio Babu por, segundo ele, olhá-lo como se fosse sua patroa.

Tatiane Melo, modelo e namorada de Babu, reconhece os comentários desagradáveis, mas prefere não se posicionar sobre as acusações de racismo contra Marcela e Daniel. "É um assunto delicado. Mas foram comentários desnecessários", diz. Ela ainda reforça o comunicado emitido no Instagram de Babu sobre o assunto. "Se trata de um ranço que enxerga o corpo negro longe de afeto e intelectualidade", registrava a mensagem, escrita por Hugo Grativol, amigo do ator.

COMPANHIAS DESAGRADÁVEIS Em uma conversa no quarto do Líder, Ivy e Daniel contaram para Marcela e Gizelly que Thelma pode ser um dos próximos alvos deles no confessionário. Por sua vez, Marcela, que há algumas semanas tinha elegido Thelma como sua companheira de pódio, já disse que não conta mais com a presença da sister na sua final ideal. "As coisas mudam", sugeriu a médica, criticada por sua postura.

Denis reconhece que Thelma foi abandonada por suas amigas, especialmente Marcela, e queria que ela se afastasse do grupão de Pyong. "Fiquei triste, decepcionado com ela sendo deixada de lado. Parece que ela não tem muitos amigos verdadeiros lá dentro", lamenta. "Todos os fãs dela falam comigo e pedem para que ela se afaste desse grupão que está fazendo mal para ela. Eu concordo, queria que ela se afastasse mesmo", reconhece Denis.

"Não sei o que passa na cabeça de Marcela, acho que ela gosta de quem enche a bola dela. Daniel e Ivy trouxeram informações de fora, mas não citaram a Thelma. A Marcela está confiante demais nos seguidores dela, mas está se queimando", dispara Denis.

Contudo, ele não teme um possível paredão de Marcela contra Thelma. "Contra a Marcela, Thelma tem muita chance de ficar, sim. A Marcela está vacilando. Esse ranço contra o Babu, por exemplo, é desproporcional. As pessoas percebem isso", analisa.

Apesar de, aparentemente, estarem em lados distintos da casa, Thelma e Babu sempre cultivaram a amizade e inclusive não votam um no outro. "Os dois se identificaram, os dois são negros, batalhadores. Fica no ar aquele sentimento de um entender o outro", opina Denis. "Prior e Thelma são as pessoas com quem o Babu pode contar lá dentro, com quem ele tem mais proximidade", completa Melo.

Tatiane Melo não vê problema também na proximidade de Babu com Prior e os já eliminados Lucas e Hadson. "Os grupos foram se formando e ele ficou de fora. Se passaram algumas semanas e as únicas pessoas dispostas a ouvi-lo eram os meninos. Isso acabou os aproximando", pondera. "Isso não significa que ele concorde com tudo que eles dizem. Pelo contrário, ele sempre se posiciona", opina.

TORCIDAS EM CRESCIMENTO Tanto Babu quanto Thelma já bateram a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram e sempre são defendidos com unhas e dentes nas redes sociais, agradando uma grande fatia dos espectadores com o comportamento no jogo.

"Babu é um paizão, um homem extremamente sensível, romântico, organizado, ama cozinhar e receber os amigos em casa. Eu entendo os momentos difíceis que ele está passando lá dentro, é muita pressão e ele nunca ficou tanto tempo longe dos filhos", explica Melo, sobre o comportamento tido como rabugento do namorado.

"A Thelma está sendo o que ela é. Leal às amigas e festeira. Não tem meias palavras. Ela já bateu de frente com Babu, com Prior, com Lucas. Tudo que é um mal-entendido, ela vai atrás para resolver. Ela é mais observadora, mas é sempre certeira", elogia Denis. "Ela vai adorar ver o carinho que as pessoas têm por ela aqui fora", festeja.

Babu ainda tem a torcida de importantes nomes como Bruno Gagliasso, Tatá Werneck, Ingrid Guimarães e a sensação do Flamengo, Gabigol, que pretende até dedicar um gol ao ator. Tatiane Melo não tem dúvidas sobre sua futura vitória no programa. "Estou cada dia mais apaixonada e orgulhosa. Sou fã número um! Ele entrou com o propósito de ser o grande campeão e vai ser", torce.