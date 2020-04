BBB 20: Mari diz que Babu passou para o lado das meninas e teme virar alvo dos votos

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a saída de Felipe Prior em paredão com mais de 1,5 bilhão de votos, o ator Babu Santana se tornou o único homem da casa no BBB 20.

E o fato de ele ter seguido o coração e brigado com o melhor amigo para evitar votar em Thelma ou Rafa está mexendo com a cabeça de Mari. Em conversa com Flayslane, a baiana acredita que, por causa desses fatores, ele vai virar o novo queridinho da casa e os novos alvos serão as duas.

"Só tem o Babu de homem. Acho que ninguém vai ficar votando nele. A Manu não vota, nem Rafa, nem Thelma." Flayslane acrescentou que Gizelly também preferiria votar nela em vez do ator.

Mari também já percebe uma aproximação de Babu com o grupo das meninas. "Desde ontem eu já sabia que o Babu iria pular para lá", comentou. Flayslane teve a mesma opinião. "Eu também. Prior (Felipe) já sabia também, antes de sair."

E a aproximação de fato tem acontecido. Thelma chegou a elogiar a postura do ator após a saída de Felipe Prior. Para Marcela, fez questão de lembrar que Babu é uma boa pessoa. "Viu como ele é legal?", perguntou, para confirmação de Marcela.

Já Manu, que virou o jogo contra Felipe Prior e ficou na casa, parece gostar de ter Babu por perto. "Nove [mulheres] mais o Babu. Bendito o fruto entre as mulheres", brincou.