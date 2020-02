BBB 20: Manu Gavassi é acusada de racismo após comentário sobre cor de pele de casal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome de Manu Gavassi virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na tarde desta segunda-feira (24) por conta de um comentário tido por alguns como racista no BBB 20. Em conversa com outros brothers na cozinha, a cantora disse a seguinte frase: "Para mim, casal que a cor combina, a cor das pessoas mesmo, é muito forte. É sério. Esteticamente falando vocês são extremamente agradáveis. Parabéns".O papo inicial era sobre o casal Marcela e Daniel. Para Manu, ambos combinavam esteticamente.No momento do papo ninguém fez nenhuma intervenção ou pareceu perceber que aquele comentário poderia ser encarado como preconceituoso. E foi isso que aconteceu fora do reality para uma parte das pessoas.O termo #manuracista ficou em segundo lugar entre as hashtags mais usadas no Twitter. Claro que a internet ficou dividida. Além de pessoas criticando Manu, houve quem a defendesse e apontasse a frase como um contexto para explicar a cor da aura das pessoas.Procurada, a assessoria de Manu Gavassi ainda não tinha se posicionado com relação ao caso.