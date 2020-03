BBB 20: Manu e Rafa já ficaram com Leo Picon; Gio Ewbank também teve affair com ex-BBB

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Giovanna Ewbank, que está grávida de Bruno Gagliasso, fez revelações amorosas em seu canal no YouTube. A atriz disse que já se relacionou com ex-participante do BBB.

O entrevistado dela, o influenciador digital Leo Picon, também contou que já beijou sisters da atual edição do reality da Globo.

"Eu já [fiquei], sabia? Era um loirinho. Eu beijei ele muito nova, ele era amigo da minha prima. Ele falou no BBB que tinha namorado comigo. Era beijinho de criança", revelou Giovanna antes de ser lembrada que o tal participante foi o Igor Pachi do BBB 11.

Leo Picon também não deixou por menos e revelou nomes das sisters da atual edição com quem já se relacionou.

"Já fiquei com a Manu, a Rafa", disse, para depois brincar sobre outros affairs. "Também tem a Grazi, a Sabrina...", comentou já em tom de brincadeira.

E por falar em ex, o ex-namorado de Manu Gavassi, o ator Chay Suede, declarou torcida para ela pelas redes sociais. Ao responder a um seguidor que perguntou se o apoio dele iria para Felipe Prior, Suede foi enfático: "Jamais".

O namorado de Manu Gavassi é Igor Carvalho, que fez uma homenagem para a cantora no Carnaval. No Rio de Janeiro, Igor usou uma camiseta preta com o nome "Manu" escrito em rosa fluorescente para curtir a folia.

Já Rafa não comenta sobre atuais relacionamentos na casa. Em meio a rumores de que Rafa Kalimann entrou no Big Brother Brasil 20 namorando em segredo Léo Chaves, o cantor lançou em fevereiro o clipe da música "Jéssica" que é estrelado pela blogueira com quem dá alguns beijos nas cenas.