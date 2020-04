BBB 20 gerou sete vezes mais interações em dois meses no Twitter que toda a edição de 2019

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um paredão histórico, com mais de 1,5 bilhões de votos, nesta terça (31), o BBB 20 vem confirmando seu sucesso entre o público em seu novo formato.

Em apenas dois meses, a 20º edição do reality já tem volume de conversas sete vezes maior do que toda a edição de 2019 no Twitter. Desde a estreia do programa, no dia 21 de janeiro, até quarta (1), foram mais de 175 milhões de Tweets globalmente sobre o BBB na plataforma.

O último domingo (29) foi o dia com maior número de conversas da temporada, totalizando 13,8 milhões de menções sobre o assunto. O paredão entre Manu, Prior e Mari, foi reconhecido como "histórico" pela própria emissora, que fez a chamada no final do Jornal Nacional, por Bonner.

A saída de Prior fez o público comemorar nas sacadas e janelas das suas casas, em meio a quarentena. Gritos de "Fora, Prior" e "Fora, Bolsonaro" foram ouvidos em bairros paulistanos como Interlagos, centro, Jabaquara, Bela Vista e Mooca.

Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, se posicionou a favor de Felipe Prior no paredão. Por sua vez, Fernando Haddad (PT), candidato à presidência nas eleições de 2018, também comentou sobre o momento. "Nunca assisti BBB, mas to tão feliz que o Prior saiu. Não sei de onde saiu, nem pra onde foi, mas to feliz. Nem sei por que."

Além de mobilizar políticos, o paredão do BBB 20 também agitou uma onda de celebridades que manifestaram suas torcidas nas redes sociais. Entre elas, Larissa Manoela, Bruna Marquezine, Giovanna Ewbank, Neymar, Gabriel Medina, entre outros nomes famosos do Brasil deram ibope para o programa.