BBB 20: Gabigol faz dacinha de Babu após gol, e diz que ator e Prior lembra ele e Bruno Henrique

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcou o segundo gol da goleada do Flamengo por 3 a 0 contra Botafogo, pela segunda rodada da Taça Rio na noite deste sábado (7). Na comemoração, o atacante rubro-negro cumpriu a promessa e faz a dancinha de Alexandre da Silva Santana, conhecido por Babu Santana, um dos integrantes do BBB 20.

Dentro da "casa mais vigiada" do Brasil, Babu Santana sempre comentou sobre seu time do coração, o Flamengo. Recentemente, o ator chegou a perguntar se o atacante Gabigol havia permanecido no time carioca.

Na última quinta (5), Gabigol usou as redes sociais para publicar mensagens e pedir para Tiago Leifert, apresentador do BBB, para que avisasse Babu de seu permanência no Flamengo. No embalo, os torcedores rubro-negros pediram para que o atacante fizesse a dancinha de Babu quando marcasse um gol. A hashtag #babugabigolficou ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Gabigol fez a imitação ao lado do colega, o meio-campista Everton Ribeiro, em frente à torcida do Flamengo no Maracanã, que virou meme nas redes sociais. Após a partida, o atacante publicou o vídeo da dancinha em seu perfil no Instagram com as hashtags #BabuGabigolFicou #TeamBabu, além de marcar o ator.

Convocado para Seleção Brasileira nesta semana, Gabigol também já afirmou que está torcendo para que Babu vença o reality da Globo. Namorada de Babu Santana, a influenciadora digital Tatiane Melo agradeceu o carinho do jogador: "Obrigada. Gabigol fez o que prometeu, fez a dança do nosso Babu Santana".

"Gente meu coração cheio de alegria, orgulho Gabigol. Obrigada pelo carinho com o nosso querido Babu Santana", escreveu Melo, em outra publicação em seu perfil no Instagram. "Gente para tudo. Gabigol fez a dança do Babu Santana. Obrigada Flamengo."

Antes de deixar o estádio, Gabigol parou para dar entrevista e comentou sobre Babu. "Feliz pelo gol, com a dancinha aí. Espero que a gente possa continuar torcendo por ele lá. Ele vive na Xepa, estou com dó dele já. Então, espero que ele possa receber essa mensagem. Acabei de falar com Tiago Leifert aqui, vamos ver se chega nele."

Questionado se a torcida dele era para Babu, o atacante disse que sim. "Sim, sim... Eu gosto dele, e ele é flamenguista também. A gente como flamenguista já vai apoiar ele. Espero que ele pare de sofrer um pouquinho, mas ele é muito engraçado, uma pessoa muito bacana. Não o conheço, mas pelas atitudes dá para ver que ele é muito divertido. Ele e o Prior até lembra um pouquinho eu e Bruno Henrique."