BBB 20: Boninho confirma volta do quarto branco e diz que 'teto vai apertar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, o diretor do Big Brother Brasil 20, confirmou na madrugada desta quarta-feira (19) que o quarto branco voltará nesta edição do reality.Presente nas nona e décima edições do programa, o quarto branco confina os participantes selecionados em um espaço inteiramente branco. Ele já foi usado como castigo para os brothers que atenderam ao Big Fone e resultou em eliminações."Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 2.0! E pra pressionar o teto vai apertar! Em breve!", escreveu Boninho em publicação no seu Instagram.Nos últimos dias, ele já havia dito nas redes sociais que o quarto poderia voltar. A afirmação foi feita após o questionamento de um internauta. "Acho que sim", respondeu ele na ocasião.