BBB 20: Boca Rosa já se envolveu em polêmica por ter feito lipoaspiração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes da próxima edição do Big Brother Brasil mal foram anunciados e já tem gente vasculhando a internet atrás de informações sobre os brothers e sisters.Como nesta edição parte deles são famosos, a busca por mais detalhes de suas vidas certamente fica mais fácil.Uma história envolvendo a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, inclusive, voltou às redes sociais pouco tempo depois de ela ter sido anunciada como uma das participantes do BBB 20.Em 2018, a fã de maquiagem deixou escapar, nos bastidores de um programa de rádio, que havia feito uma lipoaspiração em janeiro daquele ano.A informação logo virou polêmica, já que Boca Rosa costuma pregar um estilo de vida saudável e fitness em suas redes sociais, compartilhando com seus seguidores histórias de como ela própria emagreceu.Na época, a influenciadora foi acusada de mentir para os fãs, que acreditavam que seu estilo de vida havia sido a única coisa responsável por seu corpo escultural.Boca Rosa passou dias longe da internet e, quando voltou, pediu desculpas por "não contar tudo", o que, segundo ela, "é diferente de criar realidades falsas". Ela disse ainda que a lipo teve a intenção de remover apenas uma gordura localizada."Eu preciso pedir desculpas a todos vocês. Desculpas por induzir muitos pensamentos errados. Tentei evitar polêmica e criei uma ainda maior", disse na ocasião.