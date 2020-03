O mau exemplo do coronel Menezes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe e Babu se desentenderam enquanto falavam sobre o paredão do BBB deste domingo (29). O motivo da discussão foi a recusa do ator em combinar votos e, principalmente, em colocar Thelma na berlinda. "Vou com a fé no povo de que eu fui coerente. Se eu sair, saio com minha dignidade intacta".

Prior argumenta que eles estão jogando juntos e que ele estaria arriscando votar em uma pessoa que não seria sua opção para tentar salvar o ator da berlinda. Babu rebateu dizendo que queria dar seu voto a quem ele sabe que vota nele direto e não naqueles que não o fazem. Para o ator, o melhor é manter-se coerente. "Só que aí você está vendo só seu jogo. Eu te dei a possibilidade de tentar fugir. Se você quer ir, então vai", sentenciou o arquiteto.

Indignado com a recusa de Babu em ver Thelma como uma possibilidade de voto, Prior completou seu raciocínio realista. "Só que vai chegar o momento em que você pode estar querendo não prejudicar a pessoa e ela vai votar em você... Você não está pensando em nós dois na final".

Em outro momento, foi a vez de Thelma conversar sobre o paredão com Marcela. A anestesista afirmou que votaria em Babu se fosse para evitar a berlinda ou para proteger alguém próximo a ela. "Eu já vi o Babu votando em gente que gosta para se proteger. No Hadybala, lembra? Ele tinha acabado de dar a moto para o Hadybala" , relembrou.