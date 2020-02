Banda A Travestis aponta caminhos para o pagode baiano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando a cantora Tertuliana Lustosa nasceu, há 23 anos, o grupo É o Tchan vivia seu auge. A banda colecionava discos de platina e diamante com o que se convencionara chamar, especialmente no eixo Rio-São Paulo, de axé music. Mas, na Bahia, todo mundo sabia que aquela música era pagode baiano, pagodão ou simplesmente pagode --o estilo derivado do samba junino que se popularizou no fim dos anos 1990.Hoje, Tertuliana é uma das revelações deste que é um dos mais importantes gêneros de música do Nordeste. Mulher trans à frente de um grupo enxuto --duas dançarinas e um produtor, algo improvável nas big bands baianas--, Tertuliana representa novas possibilidades dentro do pagode.O hit "Murro na Costela do Viado", de sua autoria, resume a ideia. Ele pode soar agressivo aos neófitos, mas a ideia é ressignificar símbolos de gênero e do gênero. "Existe isso no pagode, o murrinho, é uma dança fácil de fazer", explica ela. "E eu escrevi viado para colocar a gente como protagonista."A proposta de Tertuliana já lhe garantiu, em pouco mais de três meses, o tão esperado convite para estrear no Carnaval de Salvador. Esta semana, A Travestis sobe aos trios da cantora Pabllo Vittar e das bandas La Fúria e A Dama, dois nomes incontornáveis da Bahia. "O pagode é o ritmo da favela, e toca na Bahia, toca no Piauí, no Maranhão, em Sergipe", diz Tertuliana.Criada entre Salvador e Corrente, interior piauiense, Tertuliana se mudou para o Rio de Janeiro para cursar história da arte na Universidade do Estado do Rio de Janeiro quando tinha 18 anos.Lançou-se como artista durante a faculdade, ora como poeta, ora como performer de projetos voltados à visibilidade trans. Como DJ Tertu do Vidigal, tocava em festas de funk e deu os primeiros passos na música.Nada disso, nem o diploma, pareciam suficientes. "Como travesti, você dificilmente acha emprego fora da prostituição", diz a artista. "Eu já me prostituí, mas, quando voltei a Salvador, virei camelô, e isso revolucionou minha vida."Graças ao comércio, Tertuliana fez sua primeira gravação --uma versão musicada de "olha o brigadeiro da lôra", um dos seus bordões como vendedora de doces. Em pouco tempo, compôs mais faixas unindo a expertise da produção musical de funk a uma abordagem particular do pagode da Bahia.Tertuliana hoje faz parte de uma leva de mulheres que vêm se destacando na cena do pagode, como as cantoras Allana Sarah, Rai Ferreira e Fernanda Maia, que também é percussionista da banda Afrocidade.Algumas têm histórico de anos na música baiana, caso da Ex-The Voice Aila Menezes, mas somente nos últimos anos essas artistas conseguiram tomar o centro das atenções de um gênero que sempre teve homens como protagonistas --nomes como Xandy, do Harmonia do Samba, ou Igor Kannario, ex-banda A Bronkka e atual deputado federal pelo DEM da Bahia, são alguns dos exemplos."As mulheres não tinham essa visibilidade que têm hoje no pagode", explica Helen Barbosa, professora da faculdade Dois de Julho e autora de estudos sobre o gênero. "Tem uma onda conservadora no país, mas, ao mesmo tempo, há lugares de resistência, e acho que isso tem sido potencializado."Para a pesquisadora, essa mudança confronta paradigmas do gênero que vão de letras à representação da mulher no palco. Se antes à mulher restava o papel de dançarina --também importante na formação do pagode--, agora ela também é agente principal de uma música vez ou outra acusada de sexismo."O funk e o pagode são tão machistas quanto qualquer outro espaço no Brasil, mas a diferença é que nessas músicas são os favelados que estão no topo, e disso ninguém gosta", diz Tertuliana. "Ninguém ataca a MPB, onde existe tanto machismo quanto."Outro fator que aproxima pagode e funk é o uso de tecnologias digitais no desenvolvimento de uma indústria quase independente, como explica Helen. "Por um lado a internet democratiza a produção musical, mas, por outro, continua sendo rentável para os músicos funcionar na lógica da indústria fonográfica", diz.Nas engrenagens dessa mecânica estão empresas como a Sacra Produções. A agência soteropolitana tem, além d'A Travestis, mais quatro bandas no catálogo. Parece pouco frente aos enormes selecionados de produtoras de funk ou de sertanejo, mas o número esconde uma centena de instrumentistas, técnicos de áudio e estafe.O operacional todo move bandas como o La Fúria, nome incontornável do pagode atual cujo cachê pode chegar a R$ 60 mil por show."O pagode na Bahia é como o funk no Rio ou em São Paulo", explica Jorge Sacramento, fundador da empresa. "No final, todo mundo acaba ouvindo."Para alimentar esse consumo, Sacramento afirma que a produção deve seguir um modelo industrial. Em formatos de álbum, novos repertórios são lançados mensalmente em páginas como YouTube ou SuaMúsica. Versões, covers e novas composições recheiam os álbuns --que precisam circular, sobretudo nos paredões.Esses carros munidos de muitos alto-falantes são, hoje, o núcleo de vários eventos musicais em bairros populares do Brasil. Se faz sucesso no paredão, a banda pode agendar shows em palcos cada vez maiores e chegar --quem sabe-- aos cachês polpudos de festivais e festas de Carnaval."Com o paredão, você faz festa independente de banda", explica Sacramento. "A La Fúria, por exemplo, é chamada de banda dos paredões."Para Tertuliana, o paredão é um elo fundamental na sua abordagem do pagode. Por um lado, ele some com o artista. "No paredão, o artista não é mais uma pessoa, e sim o objeto, e a arte contemporânea tem muito disso: a figura do artista desaparecendo."Por outro, ele é a plataforma de sucesso para reclamar visibilidade. "Não tem que ter mulheres no pagode, tem que ter mulheres estourando no pagode."