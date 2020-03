Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Babu está no paredão do Big Brother Brasil 20. Em prova do líder que é disputada na noite desta quinta-feira (12), o ator foi o primeiro eliminado e, com isso, ele foi direto para a berlinda.

Ele ainda pode se salvar se vencer a prova bate e volta no domingo (15).

A prova do líder funciona da seguinte forma. No gramado, há dois antitranspirantes gigantes. Toda vez que ambos soltarem um spray, os brothers devem apertar os botões. O último a apertar de cada rodada está fora da disputa. O primeiro eliminado, assim como o penúltimo iriam direto para o paredão.

Babu foi o primeiro. A disputa seguirá pela madrugada desta sexta (13).