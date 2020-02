Babu começa a defender Lucas e perde amizade com Pyong no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima entre Babu e os demais participantes na casa do BBB 20 começou a ficar pesado. Na tarde desta sexta-feira (14), o ator discutiu com alguns colegas de confinamento ao defender Lucas.Em papo com Manu Gavassi, Babu tentou apontar um olhar mais minucioso para algumas atitudes de Pyong. Segundo ele, o hipnólogo faz a cabeça das meninas para que a ala masculina da casa sempre seja o foco das votações. A cantora, porém, disse que todas elas teriam motivos suficientes para querer que Lucas e Prior deixem o reality.Outra questão que tem tirado a paciência de Babu é o fato de Pyong ter perguntado para todos ouvirem quantas estalecas (dinheiro fictício do programa) Lucas havia colocado nas compras. Para Babu, essa pergunta teria sido tendenciosa para prejudicar o competidor.Na realidade, Lucas não colocou nada de dinheiro nas compras. Segundo ele próprio, a atitude foi tomada propositalmente para "causar intriga".Manu Gavassi chegou a dizer que Babu estaria caindo no jogo dos meninos.Para Pyong, a amizade entre ele e Babu definitivamente terminou. "Agora eu tirei ele da minha lista", disse Pyong.Nas redes sociais, sobretudo no Twitter, muitos internautas se mostraram chateados com a mudança de postura de Babu e criticaram o ator.