O inimigo invisível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marrocos bloqueou as vias aéreas, marítimas e terrestres com o avanço da pandemia do coronavírus no país. Parte da produção e do elenco da nova novela da Record, "Gênesis", estava na cidade de Ouarzazate, no sul do Marrocos.

Uma parte do grupo havia embarcado no último sábado (14), e outra viajaria para o país nesta semana, mas foi impedida depois de o governo marroquino fechar as fronteiras. No Brasil, a Record informou na terça (17) que as gravações de "Gênesis" seriam mantida no Marrcos, mas que iria suspender as gravações no Rio de Janeiro.

A ideia inicial era que as gravações durassem em torno de um mês, porém, com a Covid-19 em expansão no país, a Record decidiu trazer a equipe de volta ao Brasil. Entre os atores estavam Pérola Faria, Ana Paula Tabalipa, Bianka Fernandes, Zé Carlos Machado, Igor Rickli, Alexandre Slaviero entre outros.

A emissora fretou um avião para trazer o elenco e a equipe técnica e, também, ajudou um grupo de 120 brasileiros que estava no Marrocos com dificuldade de retornar ao Brasil. Eles chegaram por volta das 19h deste sábado.

Antes de embarcar no aeroporto internacional de Marrakech, o elenco publicou fotos, videos e mensagens de que estavam deixando o Marrocos e retornando para suas famílias no Brasil. "Voltando pra casa", escreveu Slaviero.

"Hora de voltar para casa. Estava ansiosos para entrar logo nesse avião. Tudo o que mais quero é estar em casa", mostrou Rickli em seu stories do Instagram, ao mostrar o momento de seu embarque. O ator estava usando uma máscara preta.

"Aeroporto de Marrakech. Único voo saindo do Brasil que a Record fretou para levar toda a equipe da novela para o Brasil de volta. E, com uma atitude nobre, [a Record] está levando todos os turistas qeu estavam presos aqui", disse a atriz Bianka Fernandes, ao publicar um vídeo em seu stories.

Com previsão de estreia para abril, a trama marca o retorno às produções bíblicas da Record e está dividida em fases distintas. São elas: Adão e Eva no Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Jornada de Abraão e José do Egito.

Importantes acontecimentos bíblicos serão retratados com o auxílio de efeitos especiais como O Céu e a Queda de Lúcifer, A Criação do Mundo, O Dilúvio, Destruição de Sodoma e Gomorra, entre tantos outros. As primeiras cenas da novela já foram gravadas. Além dos estúdios da produtora Casablanca, no Rio de Janeiro, outros locais foram utilizados para as filmagens, como Rio Grande do Sul e Paraná.

Questionada se manteria a data da estreia, a emissora não respondeu até a publicação deste texto.