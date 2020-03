Autores de 'Totalmente Demais' afirmam que trama ainda é atual e ideal em meio à pandemia

Tempos amargos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, a Globo parou todas as gravações de sua dramaturgia. "Salve-se Quem Puder" foi uma das novelas afetadas e que teve seu último episódio da primeira fase da trama exibido no sábado passado (28).

Para o mesmo horário, a emissora vai reprisar uma versão especial de "Totalmente Demais", trama de Paulo Halm e Rosane Svartman transmitida originalmente entre 2015 e 2016 e que foi indicada ao Emmy Internacional em 2017. A novela traz Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes, Fábio Assunção e Felipe Simas como protagonistas.

Para os autores, o folhetim é o ideal para o atual momento em que vivemos. "Acredito que uma novela leve, divertida, esperançosa e principalmente com uma mensagem forte de superação como 'TD+' poderá ajudar as pessoas a suportarem esses tempos ásperos e desalentadores", diz Halm.

Svartman diz que ficou surpresa ao saber da escolha da trama para ser reprisada agora. "Estamos todos assustados com essa pandemia e com o ineditismo das novas práticas. Confesso que preferia rever 'Totalmente Demais' em um contexto mais leve."

"Fico com o coração na mão ao me colocar no lugar de Daniel Ortiz e de sua equipe de 'Salve-se Quem Puder'. Mas claro, vai ser um alento reencontrar com Eliza, Jonatas, Arthur, Carol", afirma a autora ao citar os personagens de Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Fábio Assunção e Juliana Paes, respectivamente.

Na trama, Assunção interpreta o ambicioso Arthur, empresário do ramo da moda e dono da agência Excalibur, que viverá um triângulo amororo com sua amiga de longa data Carolina (Juliana Paes) e a jovem Eliza (Marina Ruy Barbosa), que foge do interior do Rio de Janeiro após confusão com seu padastro Dino (Paulo Rocha).

Ao abandonar a mãe Gilda (Leona Cavalli), Eliza conhece Jonatas (Felipe Simas) nas ruas e desenvolve uma amizade bem sincera com o jovem. Jonatas leva Eliza para morar com ele em um cinema abandonado, no bairro de Fátima, onde ele a ensina a ganhar dinheiro vendendo flores. Arthur esbarra em Eliza e a leva para o universo da moda.

BOA AUDIÊNCIA

A trama teve bom desempenho de audiência superando "Velho Chico", trama das 21h na época. Com direção-geral de Luiz Henrique Rios, "Totalmente Demais" teve média de 31 pontos no Ibope na Grande SP (à época, cada ponto equivalia a cerca de 69 mil domicílios), contra média de 28 de "Velho Chico". Com sucesso da novela, a Globo decidiu esticá-la em 15 dias.

Rosane Svartman avalia que, por se tratar de uma situação inédita, é impossível prever como será o desempenho da trama nos tempos autais. Já Paulo Halm diz que imagina que a "Totalmente Demais" deve manter o Ibope de "Salve-se Quem Puder".

Nos dados consolidados da semana de 16 a 21 de março, a trama de Daniel Ortiz obteve 31 pontos de média no Painel Nacional da Televisão. No mesmo período, o folhetim fez 32 pontos em São Paulo, o seu recorde. Até então, o melhor índice da novela havia sido em 2 de março, quando marcou 31,4 pontos -cada ponto do Kantar Ibope equivale a cerca de 73 mil domicílios.

"Acreditamos que vamos herdar esse público e segurá-lo até a volta da trama de Daniel Ortiz. Penso que a estratégia da casa foi essa, usar novelas bem-sucedidas para assegurar a boa audiência e qualidade das atuais, enquanto a produção estiver paralisada", diz Halm, ao mecionar que "Totalmente Demais" é uma fábula moderna sobre desafios, superação e solidariedade. "Não podia ser mais atual e urgente."

Svartman diz que a estratégia para "Totalmente Demais" se manter bem são os temas abordados. "É uma novela que fala, entre outros temas, de se reinventar, superar o próprio medo, encarar de frente o preconceito e as dificuldades. Creio que é um tema que também interessa hoje."

A novela foi editada para ficar mais curta, porém, ainda é complicado prever quanto tempo ela ficará no ar. Até mesmo os próprios autores afirmam estar curiosos para ver o resultado na tela após quatro anos do último capítulo de sua versão original.

"Em princípio, trata-se de uma novela apropriada para o horário, sem maiores problemas de restrição etária. E como é razoavelmente recente, não creio que nenhum assunto tenha perdido interesse ou relevância. Pelo contrário, a maioria das coisas que discutimos na época continua atual e despertando o interesse do espectador", diz Halm.

JULIANA PAES E SUA VILÃ

Juliana Paes se diz ansiosa para ver novamente na TV a sua primeira vilã, Carolina Castilho, na trama "Totalmente Demais". "Como eu não acredito em personagens maniqueístas, eu tentei fazer uma personagem que ao longo da trama vai se humanizando. Foi uma novela em que eu tive muito contato com o público jovem, algo, até então, novo para mim. Eu descobri um mundo novo."

Por mais que esteja acostumada a personagens mais efusivas, a atriz diz que será interessante analisar de casa a vilã com seu jeito mais pacato e frio. Para ela, a novela traz lembranças do início da amizade dela com Marina Ruy Barbosa.

"Nós já nos conhecíamos, mas foi ali que estreitamos os laços. A gente se entendeu muito bem, se deu muito bem. Tenho lembranças maravilhosas das nossas conversas, nossos choros quando o cansaço apertava."

Pelas redes sociais, Marina Ruy Barbosa, a intérprete da sonhadora Eliza, celebrou a volta da novela. "É real. Vocês vão ver de novo 'Totalmente Demais', às 19h", comemorou ela, com imagens de coração.

Juliana Paes revela quais os motivos que farão o público se identificar e se emocionar novamente com a novela. "Todos vão se divertir com essa menina [Eliza] tão simples que vira uma top model. E com a Carolina, essa mulher que depois de todos os erros que cometeu adota um filho e se transforma em uma pessoa plena ao descobrir o que é o amor de verdade."