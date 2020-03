Tempos amargos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Evanna Lynch, 28, conhecida por interpretar Luna Lovegood na franquia Harry Potter, usou suas redes sociais neste domingo (29) para dizer que está sentindo alguns sintomas do novo coronavírus. Ela, no entanto, afirmou que tem achado interessante esses sintomas.

"Mais alguém perdeu misteriosamente o senso de paladar e olfato? E está realmente gostando? Eu estou me sentindo como um ser humano aprimorado, mais eficiente, que não se deixa desviar por aromas e cheiros? (...) Eu entendo por que os robôs são o futuro agora", brincou ela em sua conta no Twitter.

Alguns fãs se preocuparam com a atriz e a alertaram de que a diminuição ou perda do olfato pode ser um sintoma de Covid-19. Lynch então tranquilizou a todo dizendo que está bem e em isolamento. "Estava apenas observando isso como um sintoma interessante. Eu não tinha notado outras pessoas falando sobre eu", completou.

Lynch afirmou ainda que, além da perda do olfato e do paladar, ela sente apenas uma leve dor de cabeça.

Vários outros famosos já contraíram o novo coronavírus. Entre eles, estão o ator britânico Idris Elba, 47; o ator norueguês Kristofer Hivju, 41, conhecido por atuar na série "Game of Thrones"; e a atriz Itziar Ituño, que vive a personagem Raquel Murillo na série "La Casa de Papel".

No Brasil, também foram diagnosticados com a doença a atriz Fernanda Paes Leme, 38, a ativista Luísa Mell, 41, e o cantor Dinho Ouro Preto, 55. Já a apresentadora Ana Hickmann, 39, relatou ter febre alta, calafrios e dores no corpo, mas disse que não fará o exame ainda, já que não apresenta insuficiência respiratória.