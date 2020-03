O inimigo invisível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz britânica Sophia Myles, 40, confirmou na noite deste sábado (21) a morte de seu pai, Peter, 67, em decorrência do novo coronavírus. "Descanse em paz, Peter Myles. Meu pai morreu há apenas algumas horas. Foi o coronavírus que o levou", postou ela em sua conta no Twitter.

Sophia, que fez parte do elenco de filmes como "Tranformers - A Era da Extinção" (2014) e "Anjos da Noite" (2003) vinha mostrando a luta de seu pai contra a doença havia alguns dias. Ela chegou a afirmar, inclusive, que ele tinha Mal de Parkinson, além de outras doenças preexistentes.

Em uma das fotos publicadas em suas redes sociais, a atriz aparecia com roupa de hospital e proteções, como máscara e luvas, ao lado da cama de seu pai. "Apenas um aviso para todos, meu pai agora está em uma ala fechada com um monte de gente que têm o vírus e estão todos morrendo", chegou a dizer ela.

Segundo o jornal Daily Mail, contabilizava até sábado 5.018 casos de Covid-19 confirmados, com registro de 233 mortes.

No Brasil, já são mais de 1.120 pessoas confirmadas com a doença e 18 mortes. Entre os famosos que já confirmaram estar com a doença estão a atriz Fernanda Paes Leme, os cantores Di Ferrrero e Preta Gil e as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho.