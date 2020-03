Atriz de 'The Office' compra antiga mansão de Frank Sinatra em Malibu

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e comediante Mindy Kaling, 40, comprou uma mansão em Malibu, na Califórnia, que pertenceu a ninguém menos do que o cantor Frank Sinatra (1915-1998).

O imóvel foi vendido por US$ 9,55 milhões (R$ 42,8 milhões), embora tivesse sido colocado à venda por US$ 13 milhões (R$ 58,3 milhões). De frente para a praia, a casa tem sete quartos, nove banheiros e uma piscina com arquitetura no estilo art déco.

Mindy Kaling é famosa por ter feito a série "The Office" (2005-2013) e o filme "Oito Mulheres e Um Segredo" (2018). Ela também faz parte do programa de TV Late Night, e é protagonista da série "Projeto Mindy" (2012-2017).