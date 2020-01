Atriz de 'Capitão América' é presa nos EUA sob suspeita de matar a mãe esfaqueada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mollie Fitzgerald, 38, que interpretou um papel pequeno no filme "Capitão América - O Primeiro Vingador" (2011), foi presa nesta terça-feira (31), em Olathe, Kansas, nos Estados Unidos, sob suspeita de matar sua mãe, de 68 anos, a facadas.



O crime aconteceu em 20 de dezembro, na casa da mãe da atriz, Patricia Fitzgerald. Segundo o site TMZ, a polícia foi acionada para verificar uma denúncia de tumulto e, quando chegou lá, encontrou a vítima já sem vida.



A publicação aponta que o caso está sendo investigado e a motivação do crime ainda seria desconhecida. Molle, no entanto, foi indiciada por assassinato em segundo grau e a Justiça já estabeleceu uma fiança de US$ 500 para sua soltura (R$ 2 mi). Não há informações se ela pagou o valor.



Mollie é listada entre os atores que fizeram "Capitão América - O Primeiro Vingador" interpretando a menina Stark. Ela também já trabalhou na direção e produção de outras filme de menor orçamento.