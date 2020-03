O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Serginho Hondjakoff, 35, conhecido pelo seu papel como Cabeção em "Malhação", anunciou pelas redes sociais, nesta quinta-feira (19), que está solteiro e convidou mulheres para irem até o apartamento dele passar a quarentena.

O ator namorava há 11 meses Danielle Monteiro, que espera um filho dele. Hondjakoff escreveu que está solteiro em letras maiúsculas ao lado do seu nome, na bio do seu perfil no Instagram. Já o convite foi feito por vídeos no Stories, em que ele também deu o seu número de telefone

"Você, gatinha, mulher que está em Copacabana ou Botafogo, vem me ver. Estou te esperando... não aguento mais ficar de quarentena. Ontem, eu fiquei o dia inteiro aqui sem fazer nada... eu quero que alguma pessoa entre em contato comigo. Se quiser vir aqui em casa direto e interfonar, o Tiago, porteiro, está lá embaixo. É só vir aqui onde eu moro. Se for uma gatinha, pode subir, fica à vontade. Pode trazer presente, comida, pedido de casamento, flores, aliança... eu vou adorar!", disse.

Mais tarde, ele apagou os vídeos e fez outros, em que afirma que a estratégia para conseguir companhia não deu certo. "Não deu certo, não formou fila de meninas para me conhecerem, acho que não estou mais na minha fase, na minha época", disse.

Ele também pediu para que homens ou mulheres que não são do Rio não o coloquem mais em grupos de WhatsApp, porque afirmou que o seu celular está velho, com a bateria viciada e sem memória. "Gostaria muito de poder interagir com todo mundo, mas realmente esse celular é muito antigo, e está capenga. Eu só queria mesmo uma companhia, uma gatinha para conversar aqui."

Serginho Hondjakoff é um dos participantes do Made in Japão, reality show do Domingo Show (Record), comandado por Sabrina Sato.