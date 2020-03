Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator norueguês Kristofer Hivju, 41, conhecido por atuar na série "Game of Thrones", confirmou através das suas redes sociais que está com coronavírus.

Em seu perfil no Instagram, Hivju disse que está isolado com a família em casa, na Noruega. "Estamos com boa saúde. Eu tenho apenas os sintomas leves de uma gripe", escreveu. O artista também aproveitou o momento para conscientizar os seus seguidores sobre a pandemia que o mundo está enfrentando.

"Há pessoas com risco mais alto para quem este vírus pode ser um diagnóstico devastador, então suplico a todos vocês que sejam extremamente cuidadosos; lavem as mãos, mantenham 1,5 metro de distância dos outros, entrem em quarentena", afirmou o norueguês. "Juntos podemos lutar contra esse vírus e impedir uma crise em nossos hospitais."

Kristofer Hivju é intérprete do personagem Tormund Giantsbane na adaptação dos livros de George R. R. Um dos casos internacionais de celebridades com diagnósticos da Covida-19, que chamou muita atenção, foi do ator Tom Hanks, 63, e sua esposa Rita Wilson, 63.

Eles receberam alta de um hospital na Austrália, onde estavam isolados desde que anunciaram que estavam infectados com o coronavírus na semana passada, segundo informaram fontes de saúde na noite desta segunda-feira (16).

Um dos eventos mais importantes das celebridades, o Met Gala, que acontece sempre na primeira segunda-feira de maio, também sofreu alterações por conta do coronavírus. A cerimônia foi adiada, segundo anúncio foi feito pelo Metropolitan Museum of Art (Met) nesta segunda-feira (16), segundo o site da CBS News.

O Met está seguindo as diretrizes do governo americano, que determinou que todos os eventos até 15 de maio devem ser cancelados ou adiados. O baile seria realizado no dia 4 de maio.