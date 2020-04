Astro do k-pop brinca no Dia da Mentira e assusta fãs ao dizer que está com novo coronavírus

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Kim Jae Joong, 34, do grupo de k-pop JYJ, fez uma brincadeira não muito engraçada em suas redes sociais nesta quarta-feira (1º), o Dia da Mentira, e acabou revoltando alguns fãs. Ele, que é mais conhecido como Jaejoon, achou que seria divertido afirmar aos seus quase 2 milhões de seguidores, que está com Covid-19.

Segundo o jornal The New York Times, inicialmente, os fãs mandaram mensagens de apoio ao músico e diversos meios de comunicação coreanos chegaram a afirmar que seria uma das principais celebridades a contrair o vírus no país. Até esta quarta, a Coreia do Sul tinha mais de 9.800 casos confirmados da doença, além de 165 mortes.

Cerca de uma hora depois da publicação, no entanto, Jaejoon afirmou que tudo não passava de uma brincadeira pelo Dia da Mentira. O apoio de seus fãs então foi rapidamente substituído pela indignação. "Como você pode fazer uma brincadeira como essa quando a situação está tão séria?", questionou um seguidor. "É realmente decepcionante."

No post original, o cantor chegava a pedir desculpas às pessoas que ele poderia ter infectado, dizendo que desrespeitou as orientações do governo, segundo o NYT. Posteriormente, ele afirmou que aceitaria as punições que viessem por causa de sua primeira publicação. "Essa brincadeira foi demais para ser considerada uma simples piada pelo Dia da Mentira", afirmou ele.

Ainda de acordo com o New York Times, vários países fizeram alertas para que as pessoas não usem informações falsas sobre o novo coronavírus como brincadeira pelo Dia da Mentira. A polícia da Tailândia chegou a afirmar que a pessoa poderá enfrentar até cinco anos de prisão e multa de até US$ 3.000 (cerca de R$ 15,5 mil) pela brincadeira, segundo o The Bangkok Post.

Várias celebridades já foram diagnosticadas com o novo coronavírus, como por exemplo o ator Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson, o tenor espanhol Placido Domingo, 79, o ator sul-coreano Daniel Dae Kim, 51, conhecido das séries como "Lost" e "Havaí 5.0", e o produtor de Hollywood Harvey Weinstein, 68, que cumpre pena atualmente por agressão sexual e estupro.

No Brasil, estão na lista de famosos com a doença a atriz Fernanda Paes Leme, 36, a cantora Preta Gil, a ativista Luísa Mell, 41, e o cantor Dinho Ouro Preto, 55. Já a apresentadora Ana Hickmann, 39, relatou ter febre alta, calafrios e dores no corpo, mas disse que não fará o exame ainda, já que não apresenta insuficiência respiratória.